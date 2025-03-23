İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Özgür Özel'den İlk Açıklama

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açıklama yaptı.

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İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Özgür Özel'den İlk Açıklama

Özel'in açıklaması şu şekilde:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için tutuklandı. İki kumpasla karşı karşıyayız. Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler. İstanbul'un iradesine kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden bu önemlidir. Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için hem hukuki hem toplumsal itirazlar yapılacak."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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