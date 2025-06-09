Asgari Ücrete Ara Zamda Yeşil Işık Yakıldı: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme

"ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILMASI KAÇINILMAZ OLDU"

Allıoğlu, mevcut ekonomik koşullarda hem dar gelirli vatandaşların hem de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ciddi sorunlar yaşadığını belirtti. Allıoğlu, "Temmuz ayında, en azından gerçekleşen enflasyon oranında bir zam yapılması kaçınılmaz hale geldi. Alım gücü ciddi oranda düştü, geçim mücadelesi artık toplumun geneline yayılmış durumda. Bu tablo karşısında ekonomik ve sosyal dengeyi gözeten bir ara zam, toplumda rahatlama sağlar" dedi.