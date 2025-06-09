Asgari Ücrete Ara Zamda Yeşil Işık Yakıldı: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme
Milyonların beklediği asgari ücrete ara zam çağrısı bu kez işverenlerden geldi. GGYD Başkanı Allıoğlu, geçim sıkıntısının arttığını belirterek en az enflasyon oranında zam yapılmasını isterken, krediye erişimin de kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Sözcü
2025 yılı Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini korurken, bu kez dikkat çeken bir çağrı iş dünyasından geldi. Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, enflasyonun etkisini azaltmak adına asgari ücrete ara zam yapılmasını savunarak, dar gelirli kesimlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
"ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILMASI KAÇINILMAZ OLDU"
Allıoğlu, mevcut ekonomik koşullarda hem dar gelirli vatandaşların hem de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ciddi sorunlar yaşadığını belirtti. Allıoğlu, "Temmuz ayında, en azından gerçekleşen enflasyon oranında bir zam yapılması kaçınılmaz hale geldi. Alım gücü ciddi oranda düştü, geçim mücadelesi artık toplumun geneline yayılmış durumda. Bu tablo karşısında ekonomik ve sosyal dengeyi gözeten bir ara zam, toplumda rahatlama sağlar" dedi.
"KREDİYE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILMALI"
Yalnızca ücret artışı değil, krediye erişim sorunu da gündemde. GGYD Başkanı Allıoğlu, esnaf ve KOBİ’lerin yüksek faiz oranlarına rağmen krediye ulaşmakta zorlandığını, bu durumun piyasaları kilitlediğini söyledi. 30 milyar TL tutarındaki Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin 200 milyar TL'ye çıkarılması gerektiğini belirten Allıoğlu, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve piyasada güven ortamının yeniden inşa edilmesinin şart olduğunu dile getirdi.