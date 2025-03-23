Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki tutuklama kararının ardından ilk açıklamayı X hesabı üzerinden yaptı. İmamoğlu, halka yaptığı çağrıda, asla üzülmemelerini ve umutlarını kaybetmemelerini söylerken, iktidara da "Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak" diye seslendi.

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Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik iki ayrı soruşturmada 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Oradan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen İmamoğlu'nun bu sabah yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasına karar verildi.

Ekrem İmamoğlu, hakkındaki tutuklama kararının ardından ilk açıklamayı X hesabı üzerinden yaptı. İBB Başkanı, mesajında mücadele ve cesaret vurgusu yaparak 86 milyon vatandaşı sandığa davet ettiğini söyledi.

'ÖYLE DE BÖYLE DE YENİLECEKSİN'

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…"

Kaynak: Haber Merkezi

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