DEM Parti'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu’nun tutuklanmasına siyaset camiasından geniş tepki geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da tutuklama kararına tepki gösterdi.

Bakırhan, “Türkiye’de günlerdir gerilimi arttıran ve toplumu huzursuzluğa sürükleyen bu anlayış, Türkiye’nin iç barışına en büyük zararı vermeye devam ediyor.” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakırhan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun uydurma gerekçeler ve siyasi saiklerle tutuklanmasını en güçlü şekilde reddediyoruz.” Dedi. Milyonlarca vatandaşın iradesine siyasi müdahale yapıldığını söyleyen Bakırhan, “Türkiye’de günlerdir gerilimi arttıran ve toplumu huzursuzluğa sürükleyen bu anlayış, Türkiye’nin iç barışına en büyük zararı vermeye devam ediyor. 16 milyonun iradesine darbe yapılması Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve toplumsal gerilimleri daha fazla tetiklemiştir. İstanbul halkının seçme-seçilme hakkını hiçe sayan, yargıyı siyasi bir müdahale aracına dönüştüren bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyorum.” diye yazdı.

Bu karardan dönülmesi çağrısı yapan Bakırhan, “Hakkâri’den İstanbul’a uzanan irade gasplarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!” ifadelerini kullandı.

“KARARI KINIYORUZ”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve arkadaşlarının iktidar talimatlı yargı tarafından tutuklanması adalet ve demokrasiye dönük darbedir. Şimdiden kara bir leke olarak tarihe geçmiştir.” diyerek, tutuklama kararını kınadıklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından, “İstanbul, Türkiye’nin tamamı demektir. Bu kentin seçilmiş iradesine yönelik tamamen siyasi saiklerle verilen tutuklama kararı bu iktidarın utancı olacaktır.” diye yazan Hatimoğulları, “’Biz sivil darbelerden çok çektik, haksızlık ve hukuksuzluğa çok uğradık’ diyerek siyasi kariyer yapanların bugün vardıkları liman hukuksuzluklar silsilesi olmuştur. Tarihe en büyük kumpasçılar ve iktidarları uğruna 85 milyonun hayatıyla oynayanlar olarak geçecekler.” dedi.

İmamoğlu dahil tutuklanan herkesin serbest bırakılması çağrısı yapan Hatimoğulları, “Kimsenin kendi çıkarı uğruna yargıyı kullanarak 85 milyon insanın aleyhine halk iradesine müdahale etmeye hakkı yoktur!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi