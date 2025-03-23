İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik iki ayrı soruşturmada gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta da ifade veren İmamoğlu iki ayrı soruşturmadan da tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

2 SAATİ AŞKIN İFADE VERDİ

İmamoğlu'nun nöbetçi mahkemedeki savunması 2 saati aşkın sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'delil karartma' ve 'kaçma' şüphesiyle tutuklandı.

İmamoğlu'nun 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi