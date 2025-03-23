Cem Adrian: "Bu Ülke Daha Fazla Sevgiyi Hak Ediyor"

Sanatçı Cem Adrian, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yapılan protestolara ilişkin bir açıklama yaptı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Cem Adrian: "Bu Ülke Daha Fazla Sevgiyi Hak Ediyor"

Sanatçı Cem Adrian, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından devam eden protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cem Adrian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananlara bir sanatçı kimliğiyle değil, bu topraklarda doğmuş ve burada üretmiş bir vatandaş olarak baktığını vurguladı.

"BİLDİĞİM YOL BU"

Paylaşımında, ülkenin huzursuzluğu ve korku içinde yaşamayı hak etmediğini belirten Adrian, "Ben kırıp dökemem, bildiğim yol bu. Bu güzel ülke ve bu güzel ülkenin insanları, huzursuzluğu, mutsuzluğu, endişe ve korkuyla yaşamayı hak etmiyor. Herhangi bir yere ektiğiniz bir tohumun kök salacağı bu bereketli topraklar, yoksulluğu ve yoksunluğu hak etmiyor" dedi.

Adrian, Türkiye’nin vicdanlı insanlarla dolu bir ülke olduğunu belirterek, daha fazla sevgi ve şefkatin hak edildiğini ifade ederek, "Bu ölümlü dünyada herkes ama herkes, hakkı, hukuku ve adaleti hak ediyor. Bize bahşedilen 'hayat' denen bu mucize, daha fazla umudu hak ediyor. Eğer bu insanların elinden bunu alırsanız, geriye umudu kırılmış bir ülke kalır" ifadelerini kullandı.

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