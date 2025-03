Athena Gökhan'dan İmamoğlu'na Destek

Sanat camiasından birçok ismin tepkisini çeken olayla ilgili paylaşım yapan Athena grubunun solisti Özoğuz, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, “Hayatımız boyunca doğrunun yanında olduk. Hak, hukuk ve adalete sırtımızı yasladık” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gittiklerini belirten Özoğuz, “Ay Yıldızlı bayrağımızı ve Gençliğe Hitabe’yi kalbimize kazıdık. Adaletin güneşiyle bu zor dönemin aydınlanmasını umut ediyorum” dedi.

Özoğuz’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ATHENA GÖKHAN KİMDİR?

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Özoğuz, Athena grubunun solisti olarak tanınıyor. Kendine özgü tarzı ve sahnedeki enerjik performansıyla dikkat çeken sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon programlarıyla da geniş bir kitleye ulaştı.

Gökhan Özoğuz, 11 Ekim 1976’da İstanbul’da doğdu. Aslen Gaziantepli bir aileden gelen sanatçı, ikiz kardeşi ve Athena’nın gitaristi Hakan Özoğuz ile birlikte müziğe genç yaşlarda ilgi duymaya başladı. Gitar dersleri alarak müziğe adım atan kardeşler, 1987’de Athena grubunu kurarak kariyerlerine yön verdiler.

Athena, 1993 yılında yayımladığı ilk albümü One Last Breath ile müzik dünyasına adım attı. Ancak asıl çıkışını, 2001’de Türkiye Basketbol Milli Takımı için bestelediği 12 Dev Adam şarkısıyla yaptı. 2004 yılında For Real adlı parçayla Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden grup, dördüncülük elde ederek uluslararası alanda büyük başarı yakaladı.

ATHENA’NIN ALBÜMLERİ VE MÜZİKAL TARZI

Grup, punk-rock ve ska müziğin Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden biri olarak farklı dönemlerde birçok albüm çıkardı:

One Last Breath (1993)

Holigan (1998)

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Her Şey Yolunda (2002)

Athena (2005)

Pis (2010)

Altüst (2014)

Gökhan Özoğuz, Athena’nın solisti olarak vokali ve sahne performanslarıyla grubun kimliğini oluşturdu. Müziğe kattığı özgün yorum, grubun başarısında önemli bir etken oldu.

Gökhan Özoğuz, müziğinin yanı sıra tarzıyla da dikkat çekiyor. Renkli saçları, dövmeleri ve sahnedeki enerjik tavırlarıyla punk-rock ruhunu yansıtıyor. Sahne performanslarında izleyicileri coşturan sanatçı, kendine özgü giyim tarzıyla da tanınıyor.

TÜRK ROCK MÜZİĞİNE KATKILARI

Athena, Türkiye’de punk ve ska müziğin tanınmasını sağladı. Eğlenceli ve düşündürücü şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine hitap eden grup, Gökhan Özoğuz’un liderliğinde uluslararası arenada da Türkiye’yi temsil etti.

Gökhan Özoğuz, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. O, enerjik sahne performansları, özgün tarzı ve başarılı projeleriyle müzikseverlerin ilgisini çekmeye devam eden bir isim olarak müzik dünyasında yerini koruyor.