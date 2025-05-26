Davutoğlu'ndan Dikkat Çeken Çıkış: 'Keşke AK Parti Beni Kaybetmeseydi'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Faruk Aksoy’un sunduğu ‘Habertürk Gündem’ programında kendisine yöneltilen " ‘Keşke AK Parti’de olsaydım, bu süreçler yaşanıyor; bu Ortadoğu’daki meseleler…’ dediniz mi?" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'YÜZDE 60’LA İKTİDARDA OLURLARDI'

"Şöyle söyleyeyim, keşke AK Parti beni kaybetmeseydi ve keşke AK Parti ilkelerine sadık kalsaydı, yolsuzluklarla mücadele etseydi Siyasi Ahlak Yasası’nı keşke bloke etmeseydi. Keşke daha sonra bile siyasi ahlakla ilgili uyarılarımı dinleselerdi. Şu anda AK Parti, yüzde 50’ler, yüzde 60’larla iktidarda olurdu ve bütün bu tartışmalar yaşanmazdı.

'İLKELERİMDEN ASLA TAVİZ VERMEM'

Ben bıraktığımda AK Parti tek başına, MHP olmadan 49,5'ta bıraktım. Şu anda AK Parti'nin oyu her yerde yüzde 25-30 bandında. Hiç çekinmeden söylüyorum ben AK Parti kitlelerinin içinden çıktım, o kitlelerden hiç kopmadım. Devlet çıkarı gerektiğinde Sayın Cumhurbaşkanı dahil herkesle konuşurum ama ilkelerimden asla taviz vermem."

Kaynak: ANKA