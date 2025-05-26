13 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü! İple Boğularak Katledildi

Kırşehir'de kan donduran bir cinayet yaşandı. 13 yaşındaki Enes Öztaş, boş arazide iple boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü! İple Boğularak Katledildi

Dehşet veren olay, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesi'nde dün meydana geldi. Boş arazide hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, isminin Enes Öztaş olduğu belirlenen çocuğun iple boğularak öldürüldü tespit edildi. Enes Öztaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Enes Öztaş’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Akbıyıklı köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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