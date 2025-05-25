Facianın Eşiğinden Dönüldü! Silivri'de Kafede Korkutan Yangın: Bir Anda Alevlere Teslim Oldu

Silivri'de bir kafede çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm kafeyi sardı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Facianın Eşiğinden Dönüldü! Silivri'de Kafede Korkutan Yangın: Bir Anda Alevlere Teslim Oldu

Silivri'de Selimpaşa Halasgargazi Caddesi'nde bulunan bir kafede saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, içeride bulunan müşteriler hemen dışarı çıkarıldı.

Alevler kafeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun çalışmaların ardından yangın, diğer kafelere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kafeteryada büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Silivri Yangın
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