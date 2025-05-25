Meteoroloji’den İstanbul İçin Alarm! Güneşli Havalar Gidiyor, Sağanak Yağmur Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Kayseri ve Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, önümüzdeki hafta Çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada, İstanbul ve tüm Marmara’nın Orta Akdeniz’den gelen basınç sistemi ile Balkanlar’dan gelen serin havanın etkisi altına girdiği belirtildi. Bu durumun aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yağışlara yol açacağı ifade edildi.

Yağışların Pazartesi sabah erken saatlerde (03.00) Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine (15.00) kadar şehir genelinde yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun devam edeceği, sıcaklıkların ise 17-22°C arasında, mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Ayrıca, Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle İstanbul’da bu gece ve Pazartesi günkü yağışların çamurlu olabileceği belirtildi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BALIKESİR 17°C, 24°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 19°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 17°C, 20°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 13°C, 18°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 25°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 30°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 23°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 15°C, 25°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Batı ve Orta Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 23°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Kayseri ve Sivas hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Sinop hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BOLU 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu,zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi