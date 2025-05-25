Kan Donduran Kadın Cinayeti! Çocuklarının Evde Olduğu Sırada Bıçaklayarak Katletti

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmezken, kahreden son haber Konya'dan geldi. İzzet Öner isimli cani erkek, eşi Nuran Öner’i bıçaklayarak katletti. Çiftin 3 çocuğu olduğu ve cinayet sırasında çocukların evde oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kan Donduran Kadın Cinayeti! Çocuklarının Evde Olduğu Sırada Bıçaklayarak Katletti

Dehşet veren olay Olay, saat 18.00 sıralarında Adana'nın merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, bilgisayar teknisyeni İzzet Öner, (43) ile eşi Nuran Öner (42) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Cani erkek, tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçakladı.

Nuran Öner kanlar içerisinde kalırken, İzzet Öner 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuran Öner’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bıçakladığı eşinin başında sağlık görevlilerini bekleyen İzzet Öner, polis tarafından gözaltına alındı. Nuran Öner’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Öte yandan çiftin 3 çocuğu olduğu ve cinayet sırasında çocukların evde oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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