Beyoğlu'nda Yangın Paniği! Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Beyoğlu'nda 6 katlı binada çıkan yangın büyük panik yarattı. Yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Taksim Beyoğlu’nda Hüseyinağa Mahallesi Kamer Hatun Caddesi'ndeki 6 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Beyoğlu'nda Yangın Paniği! Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı - Resim : 1

İKİ KİŞİ KURTARILDI

Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluşurken, 2 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 2 kişi merdivenli itfaiye aracıyla kurtarılırken, yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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