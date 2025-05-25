Beyoğlu'nda Yangın Paniği! Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Beyoğlu'nda 6 katlı binada çıkan yangın büyük panik yarattı. Yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Taksim Beyoğlu’nda Hüseyinağa Mahallesi Kamer Hatun Caddesi'ndeki 6 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
İKİ KİŞİ KURTARILDI
Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluşurken, 2 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 2 kişi merdivenli itfaiye aracıyla kurtarılırken, yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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