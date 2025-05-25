Altında Akılalmaz Hile! 18 Ayarı 22’ye Çıkarıyor, Kuyumcular Bile Zor Anlıyor

Büyükçekmece'de paraya ihtiyacı olduğunu ve çocuğunun hastanede olduğunu söyleyen bir kadın kuyumcuya gelerek, 22 ayar olduğunu belirttiği bileziğini satmak istedi. Bileziği mihenk taşı ile test eden kuyumcu kadına 159 bin lira ödeme yapıp bileziği eritme işlemi için atölyeye gönderdi.

Yapılan incelemede, altının özel kimyasal maddeyle kaplanarak ayarının olduğundan yüksek gösterildiği belirlendi. Kadının 22 ayar olarak verdiği bileziğin 18 ayar olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 40 bin liralık zarara uğrayan kuyumcu Yusuf Uyanık, polise giderek şikayetçi oldu.

'BU KİMYASAL BİR OLAY'

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken kuyumcu Yusuf Uyanık şunları söyledi: 22 ayar olarak belirtilen ürün 18 ayar olarak çıktı. Tabii bundan dolayı bir mağduriyetimiz var. Bu kimyasal bir olay, benim izah etmem biraz farklı olur. Kaplama ürünler geliyor, mesela üst kısmı altın ama alt kısmında demir veya tel, bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz tabii onun ağırlığından renginden anlayabiliyoruz, yakaladığımızı, ona göre işlem yapıyoruz veya işte ürünü almıyoruz, geri veriyoruz. Ama teknoloji geliştiği için kolay olmayan yöntemlerde var çünkü her gün yeni bir şey çıkıyor.

'PAHALI CİHAZLARLA BUNU ANLAYABİLİYORUZ'

Firma olarak tanımadıkları insanlardan altın alımı yapmayacaklarını belirten Uyanık ‘Bu açığın kapanmasını ve esnafların bu durumdan kurtulmasını istiyoruz. Bunu anlama yöntemi yok mu? Var tabi çokça pahalı cihazlarla bunu anlayabiliyoruz. Bunda her yerde bulunduramayız. Yani biz de şu an yok, eski usul yöntemlerle anlamaya çalışıyoruz. Tabi gözümüzden kaçanlar da oluyor olduğunda da bunun maddi olarak zararını bizler çekiyoruz’ dedi.

Kaynak: DHA