Özgür Özel'den Bursa'da Kritik Mesajlar: 'Artık Kale Siyaseti Geride Kaldı'

CHP'nin İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin bu haftaki adresi Bursa oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

'BURSA ARTIK NE TAYYİP ERDOĞAN'IN NE AK PARTİ'NİN KALESİ'

Partisinin Bursa’da 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği başarıya değinen Özel, şöyle konuştu:

"İktidar partisi yıllarca Bursa'nın sahibi gibi davrandı, Bursa AK Parti'nin kalesi dediler. 31 Mart'ta millet 'bir dur bakalım, ben milli iradeysem kime görev verirsem o göreve gelir. Yıllarca yönettiniz, Bursa 47 yıldır sağ partilerin, bizim dışımızdaki partilerin başkanlarınca yönetildi. Sorunum var, çözüm istiyorum ve görevi Mustafa Bozbey'e veriyorum' dedi. Herkes şunu bilsin; artık öyle kaleler maleler kalmadı. Kale siyaseti, kutuplaşma siyaseti geride kaldı. Artık kucaklaşma siyaseti var. Artık Bursa ne Tayyip Erdoğan'ın ne AK Parti'nin kalesidir, Bursa bu milletin kalesidir. Ve biz o milleti sosyal demokratlarıyla, muhafazakar demokratlarıyla, milliyetçi demokratlarıyla, liberal demokratlarıyla, sosyalist demokratlarıyla, Kürt demokratlarıyla, Alevi Sünni demokratlarıyla Bursa'yı hep birlikte kucaklıyoruz. Artık kaleler yok, artık kalelerin hepsi hepimizin. Ve bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diye bir şey de yok. Kaleler bitsin, kutuplaşma bitsin, bizim de kalelerimiz bu milletin birliğine feda olsun.

'EMANETİNİZ GÖZÜMÜZDÜR'

77'den beri Bursa'da birinci parti olamıyoruz, Bursa bekliyormuş, Bursa'da olursa Türkiye'de olacakmış... Büyük bir gururla söylüyorum ki aynı kurulduğu gün gibi 31 Mart 2024 akşamı olduğu gibi Bursa ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. 2019'da 47 bin farkla itirazlarımız dinlenmeden bakılmadan el çabukluğu marifet Bursalıların bize verdiği emanete birileri el koydu. Evet kızdık, üzüldük ama küsmedik, yılmadık, durmadık. Biliyorduk ki birilerini hesabı varsa Bursa'nın da bir hesabı var. Birileri Bursa'ya bir şey dayatıyorsa Bursa gününü bekliyor. İşte geçen yıl 31 Mart'ta bütün hesapları bozanlara, emaneti ehline teslim edenlere bu kentin kaderine geleceğine sahip çıkanlara helal olsun. Sözümüz olsun ki emanetiniz gözümüzdür, gözümüz gibi bakıyoruz.

'ÖZGÜR ÖZEL'DEN OLSA OLSA BARIŞ GÜVERCİNİ OLUR'

Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak, "Bir sonraki Cumhurbaşkanı’nı ne siyasetçiler, ne askerler, ne de başka bir vesayet kurumu belirler. Onu sadece milletin iradesi belirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "bir ay sonra birbirlerinin yüzlerine bakamayacaklar" sözlerine ve kendisine yönelik "posta güvercini" benzetmesine yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"66 gün önce diyordu ki "1 ay sonra bunlar birbirlerinin, ailelerinin dahi yüzlerine bakamayacaklar" diyordu. Ey Erdoğan, onu söylemenin üzerinden 66 gün geçti. Geçen cuma Ekrem başkanın gözünün içine baktım, bu perşembe yine bakacağım. Hala bakıyorum tüm milletin, milyonların gözünün içine; Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, masumdur, bunların hepsi iftiradır, iftiracısınız! Bana diyor ki 'Ekrem Başkan'ı bırak, Ekrem Başkan'ın peşinden gitme, ona sahip çıkma. Sen posta güvercini misin' diyor... Bak Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'den olsa olsa barış güvercini olur; bu ülkeye kardeşliği getirir, barışı getirir, en sonunda da Cumhurbaşkanı adayımızı tutar kolundan Bursa'ya getirir. Söz veriyorum size. Bana 'Sen bunlara kefil olabilir misin' diye soruyordu, ben Ekrem Başkan'a da bütün arkadaşlarımıza da kefil olurum. Benim kefil olduklarım alınları ak başları dik bugün meydandalar."

CUMHURBAŞKANI'NA TRT ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'TRT' çağrısını yineleyen Özel, "Ben arkadaşlarımın masumiyetine inanıyorum, gel milleti hakem yapalım, TRT'ye canlı yayın yetkisi verelim; bütün yargılamaları TRT'de yapalım, iftira da duyulsun cevapları da verilsin, hodri meydan!" dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM MESAJI

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini vurgulayan Özel, "Temmuz geliyor, emekçinin hakkını almak için yarından itibaren büyük mücadele başlatıyoruz. Bütün işçi ve işveren örgütlerini gezeceğim. Bu konuda hem işçiyi kayıran hem işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz. Ara zam hakkımız, söke söke alırız! Temmuzda asgari ücrete bir ara zammı almak durumundayız. Bunu yaparken KOBİ'lerimizi, sanayicilerimizi mağdur etmeyeceğiz. İlan edeceğimiz paket ile KOBİ'ye, sanayiciye bilhassa küçük esnafa artan asgari ücretin yükünü sırtlarına koymayacak prim ve vergi teşviki ile bu yükü onların sırtından alacağız. İşverenin de yüzünü güldüreceğiz, emekçinin de ara zammını alacağız. Bursalılar metal fırtınayı iyi bilirler, Bursa'dan ilan ediyoruz ki asgari ücrete zam yapılmazsa metal fırtınadan büyüğü geliyor, emekçilerin kasırgası geliyor!" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de konuşan Özel, ''Terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz' diye soruyorlar... Kan akmasın, gözyaşı dinsin, silahlar gömülsün verilsin, terör bitsin. Yürekten destekliyorum. Ama hem terörsüz Türkiye'yi istiyoruz hem de gençler için yasaksız bir Türkiye istiyoruz. Gençler için vizesiz Avrupa istiyoruz. Kürt'üyle, Türk'üyle her vatandaş için demokrasi istiyoruz, eşitlik istiyoruz, kardeşlik istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi