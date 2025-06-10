Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek
Bankaların yükselttiği kredi kartı komisyon oranları, esnafın maliyetini artırınca fatura doğrudan tüketiciye kesildi. Kartla ödeme yapan milyonlarca kişi, farkında olmadan her alışverişte artık daha fazla para ödeyecek.
Kaynak: NTV
Kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, işletmeler ile müşteriler arasında yeni bir gerilimi beraberinde getirdi. Bankaların POS cihazları üzerinden tahsil ettiği yüksek komisyon oranları, esnafın maliyetlerini artırırken, bu yükün doğrudan ya da dolaylı şekilde tüketiciye yansıtıldığı belirlendi. Özellikle küçük işletmeler için büyük sorun haline gelen bu durum, alışverişte "kart mı, nakit mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
KOMİSYONLAR YÜKSELDİ VATANDAŞA ZAM OLARAK YANSIDI
Son dönemde komisyon oranlarının yüzde 4 seviyelerine çıkması birçok işletmeyi zora soktu. Nakit ödeme alışkanlığının giderek azalması ise esnafı, kredi kartı ile yapılan satışlarda oluşan masrafları ürün fiyatlarına yansıtmaya itti. Bu durum da doğrudan vatandaşa zam olarak geri dönmeye başladı.
TÜKETİCİDEN EK ÜCRET ALINMASI YASAL DEĞİL
Bazı işletmeler, kartla ödeme yapan müşterilerden doğrudan "hizmet bedeli" veya komisyon farkı talep etmeye başlasa da, bu uygulama yasal değil. Mevzuata göre, kredi kartı kullanımından dolayı tüketiciye ek ücret yansıtılması yasaklanmış durumda ve bu tür uygulamalar cezai yaptırımlara tabi tutuluyor.
IBAN YÖNTEMİNE GEÇİŞ YAYGINLAŞTI, DENETİM SIKIŞTI
POS komisyonundan kaçınmak isteyen bazı esnaflar, ödemeleri banka hesabına doğrudan havale ile alma yoluna gidiyor. IBAN ile ödeme talep eden işletme sayısında artış yaşanırken, bu durum Vergi Denetim Kurulu’nun da dikkatini çekti. Kayıt dışı işlemlerin önüne geçmek amacıyla IBAN üzerinden yapılan ödemeler sıkı denetime alındı.
ESNAF VE TÜKETİCİ KOMİSYONLARIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR
Yaşanan bu sıkıntının çözümü için hem esnaf hem tüketici POS komisyon oranlarında düzenlemenin şart olduğunu belirtiyor. Artan komisyonlar nedeniyle zor durumda kalan işletmeler de, alışveriş yaparken fark ödemek zorunda kalan vatandaş da çözüm için bankaların ve düzenleyici kurumların devreye girmesini bekliyor.