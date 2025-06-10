Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek

Kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, işletmeler ile müşteriler arasında yeni bir gerilimi beraberinde getirdi. Bankaların POS cihazları üzerinden tahsil ettiği yüksek komisyon oranları, esnafın maliyetlerini artırırken, bu yükün doğrudan ya da dolaylı şekilde tüketiciye yansıtıldığı belirlendi. Özellikle küçük işletmeler için büyük sorun haline gelen bu durum, alışverişte "kart mı, nakit mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.