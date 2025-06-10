Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak

ARAÇLARA YEŞİL FREN IŞIĞI GELİYOR

Test sürecinde kırmızı gibi farklı renkler de değerlendirilse de, trafik psikolojisine en uygun rengin yeşil olduğu sonucuna varıldı. Uzmanlara göre yeşil ışık, hem "durdu" hem de "harekete geçebilir" mesajını taşıyarak kafa karışıklığını önleyecek. Bu sayede sürücüler, karşıdan gelen bir aracın fren yaptığını daha kolay anlayarak tehlikeli durumlara karşı önlem alabilecek.