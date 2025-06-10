Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor

TEK BİR ŞİKAYET BİLE YETİYOR

Özellikle evlerin önüne konulan 'park edilmez' yazılı tabelalar ya da dubaların hızla kaldırıldığını ifade eden Avukat Şen, bu tür işgallerin cezai yaptırımı da olduğunu söyledi.

Şen, "Bu keyfi uygulamalara göz yummayın. Zabıta müdürlüklerine yapılan başvurularla hızlı bir şekilde işlem yapılabiliyor. Kamuya açık alanları sahiplenmek hukuka aykırıdır ve cezası vardır" diyerek sürücülere haklarını aramaları çağrısında bulundu.