Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor
Kamusal alanları veya evlerinin önünü duba, sandalye ya da tabelayla kapatarak izinsiz park yeri ayıranlar yandı. Vatandaşlar artık bu durumu fotoğrafla belgeleyip zabıtaya veya CİMER'e şikayet ettiklerinde, sorumlulara anında para cezası kesilecek.
Kaynak: İHA
İstanbul gibi büyük şehirlerde araç sahiplerinin en büyük sorunlarından biri olan park yeri sıkıntısı, bazı vatandaşların kamuya açık alanlara ve evlerinin önüne sandalye, duba ya da benzeri eşyalar koyarak kendilerine özel alan yaratmasıyla daha da büyüyor. Ancak uzmanlar bu uygulamaların yasal olmadığını ve cezai işlemle karşılaşılabileceğini vurguladı.
EVİNİN ÖNÜNE DUBA KOYANLAR YANDI
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Özlem Şen, vatandaşların sıkça karşılaştığı bu durumun hukuki boyutuna dikkat çekti. Kamuya açık yollar üzerinde sadece yetkili kurumların düzenleme yapabileceğini belirten Şen, özel kişilerin yer işgali anlamına gelen bu tür uygulamalarının hukuken geçersiz olduğunu söyledi.
Şen, "Yol kenarına 'park yasak' tabelası, duba ya da şişe yerleştirmek kimsenin hakkı değil. Bu tür işaretlemeler yalnızca zabıta ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılabilir" dedi.
FOTOĞRAF VE VİDEO İLE BELGELEYİN
Vatandaşlara, bu tür usulsüz uygulamalara karşı pasif kalmamaları gerektiğini hatırlatan Şen, şikâyet yollarını da sıraladı. Şikâyetler Alo 153, il-ilçe zabıta müdürlükleri, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ya da e-Devlet üzerinden CİMER aracılığıyla yapılabiliyor. Etkili bir sonuç alınabilmesi için olay yerinin açıkça belirtildiği fotoğraf ve video gibi kanıtların da başvuruyla birlikte sunulması tavsiye ediliyor.
TEK BİR ŞİKAYET BİLE YETİYOR
Özellikle evlerin önüne konulan 'park edilmez' yazılı tabelalar ya da dubaların hızla kaldırıldığını ifade eden Avukat Şen, bu tür işgallerin cezai yaptırımı da olduğunu söyledi.
Şen, "Bu keyfi uygulamalara göz yummayın. Zabıta müdürlüklerine yapılan başvurularla hızlı bir şekilde işlem yapılabiliyor. Kamuya açık alanları sahiplenmek hukuka aykırıdır ve cezası vardır" diyerek sürücülere haklarını aramaları çağrısında bulundu.