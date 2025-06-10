Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? Belediye Başkanı Vefat Ederse Yerine Kim Gelir? İşte Yasal Süreç

FERDİ ZEYREK'İN YERİNE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM OLACAK?

Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde izlenecek adımlar şöyle olacak:

Belediye Meclisi, en geç 10 gün içinde olağanüstü toplanmak zorunda.

Bu toplantıya, sırasıyla belediye meclisi birinci başkan vekili, o yoksa ikinci başkan vekili, her ikisi de yoksa en yaşlı meclis üyesi başkanlık eder.

Toplantıda meclis üyeleri gizli oy ile yeni belediye başkanını seçer.

İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranır.

Oyların eşit çıkması halinde kurayla başkan belirlenir.