Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? Belediye Başkanı Vefat Ederse Yerine Kim Gelir? İşte Yasal Süreç
Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek’in vefatı sonrası herkes Ferdi Zeyrek'in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak?", "Belediye başkanı vefat ederse yerine kim gelir?", " Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyeliğinde çoğunluk hangi parti?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki Ferdi Zeyrek'in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak?
Kaynak: Haber Merkezi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, kentte "Ferdi Zeyrek'in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak?", "Belediye başkanı vefat ederse yerine kim gelir?", " Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyeliğinde çoğunluk hangi parti?" sorusu merak edilmeye başlandı. Peki Ferdi Zeyrek'in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? İşte Belediye Kanunu’na göre izlenecek süreç ve Manisa’da bundan sonra ne olacağına dair tüm detaylar...
BELEDİYE BAŞKANI VEFAT EDERSE YERİNE KİM GELİR?
5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre, bir belediye başkanının vefatı durumunda, makamda oluşan boşluk belirli yasal adımlarla doldurulur. Bu durum yalnızca idari değil, aynı zamanda siyasi bir geçiş sürecini de beraberinde getirir.
FERDİ ZEYREK'İN YERİNE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM OLACAK?
Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde izlenecek adımlar şöyle olacak:
Belediye Meclisi, en geç 10 gün içinde olağanüstü toplanmak zorunda.
Bu toplantıya, sırasıyla belediye meclisi birinci başkan vekili, o yoksa ikinci başkan vekili, her ikisi de yoksa en yaşlı meclis üyesi başkanlık eder.
Toplantıda meclis üyeleri gizli oy ile yeni belediye başkanını seçer.
İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranır.
Oyların eşit çıkması halinde kurayla başkan belirlenir.
YENİ BAŞKANIN GÖREV SÜRESİ NE KADAR OLACAK?
Manisa’da seçilecek yeni belediye başkanı, Ferdi Zeyrek’in görev süresi dolana kadar, yani mevcut dönemin sonuna kadar görev yapacak. Yeni bir halk oylaması ya da ara seçim yapılmayacak.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI NASIL SEÇİLECEK?
Yeni başkan belirlenene kadar belediyeyi geçici olarak şu isimler yönetebilir:
İlk olarak birinci başkan vekili,
O yoksa ikinci başkan vekili,
Her ikisi de görevde değilse, vali tarafından görevlendirilen bir kamu görevlisi belediye yönetimini devralır.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNDE ÇOĞUNLUK HANGİ PARTİDE?
31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre meclis üyeliğinde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu. Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyesi dağılımı aşağıdaki gibidir:
CHP - 62
AKP - 14
MHP - 12
Yeniden Refah - 1
SEÇİM SÜRESİ AŞILIRSA NE OLUR?
Eğer 15 gün içinde yeni başkan seçimi yapılamazsa, belediye meclisi feshedilebilir ve daha ciddi idari yaptırımlar devreye girebilir.
Ferdi Zeyrek’in ani vefatı yalnızca Manisa için değil, tüm Türkiye için büyük bir üzüntü yarattı. Şimdi gözler Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde. Kanunlar çerçevesinde önümüzdeki günlerde yeni başkan belirlenecek ve Manisa, yerel yönetim açısından yeni bir döneme adım atacak.