Bakan Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA