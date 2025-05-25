Çanakkale'de Don Felaketi Sonrasında Önemli İnceleme
Çanakkale’de yaşanan ilkbahar geç donları nedeniyle zarar gören bağ alanlarında inceleme yapıldı.
Çanakkale’de yaşanan ilkbahar geç donları nedeniyle zarar gören bağ alanlarında saha çalışmaları yapılmaya devam ediyor.
DON OLAYI SONRASI İNCELEME
Çanakkale’de ilkbahar geç donları nedeniyle tarım alanlarında zararlar yaşandı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve beraberinde Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personelleri tarafından zarar gören bağlarda incelemeler ve saha tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, incelemeler ve saha tespit çalışmaları ardından don olaylarına karşı eğitim çalışmaları yürütmeye devam ediyor.
Kaynak: AA
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