İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiaları ile başlatılan soruşturma devam ederken, kararlar açıklanmaya başladı.

İBB soruşturmasında açıklanan kararlar şöyle:

İPA Başkanı Buğra Gökçe, İnşaat San. A. Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz tutuklandı.

Daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gizli tanığın 'İBB'ye naylon fatura kesiyor' dediği Serdar Haydanlı’nın nezarete bile konulmadan serbest bırakıldığını açıkladığı Serdar Haydanlı, Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas tutuklandı.

Ali İlbak, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu ve Adem Tuncay tutuklandı.

Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik ve Ahmet Çiçek, Servet Yıldırım, Kamil Timur Delibaş, Yusuf İlbak, Ertan Yıldız tutuklandı

Murat Ongun tutuklandı.

Serbest bırakılan isimler şöyle:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya ve İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın ise serbest bırakıldı.

Sanatçı Ercan Saatçi serbest bırakıldı. Alihan Aydın, Ahmet Palazoğlu serbest bırakıldı.

Yusuf Yüce, Canan Münüklü, Cemal Ufukkarakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi