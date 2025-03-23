Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Büyüyor: Vatandaşlar Saraçhane'ye Akın Ediyor

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu, haksızlığı karşı Saraçhane'ye çağrı yaptı. Vatandaşlar alkışlarla, zılgıtlarla, sloganlarla Saraçhane'ye akın etmeye başladı.

Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Büyüyor: Vatandaşlar Saraçhane'ye Akın Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan iki soruşturma kapsamında 91 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Mahkemede iki saat savunma yapan İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı.

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

19 Mart'tan bu yana Türkiye genelinde gözaltılara karşı protestolar devam ediyor. İstanbul'da vatandaşlar günlerdir Saraçhane'de bir araya geliyor. Ekrem İmamoğlu da tutuklanmasının ardından saat 20.30'da Saraçhane'ye çağrıda bulundu.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili vatandaşlarım, Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı. Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır. Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği meselesidir. Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin. Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür. Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte."

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Büyüyor: Vatandaşlar Saraçhane'ye Akın Ediyor - Resim : 1

'BAYRAĞINI AL GEL'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medya hesabından "20.30'da Saraçhane'deyiz. Milletimizin evine, halkımızın iradesine, Ekrem Başkanımızın davasına, hak mücadelemize sahip çıkmak için ay yıldızlı bayrağını al, gel! Bu hepimizin mücadelesi" çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Büyüyor: Vatandaşlar Saraçhane'ye Akın Ediyor - Resim : 2

VATANDAŞLAR AKIN EDİYOR

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren vatandaşlar oy kullandıktan sonra Saraçhane'ye akın etmeye başladı. Vatandaşlar alkışlarla, sloganlarla, pankartlarla İBB binası önünde buluştu.

Yaşlı, genç, çocuk binlerce vatandaş İBB binası önünde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Büyüyor: Vatandaşlar Saraçhane'ye Akın Ediyor - Resim : 3

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden UzaklaştırıldıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden UzaklaştırıldıSiyaset

CHP'de Oy Verme İşlemleri UzatıldıCHP'de Oy Verme İşlemleri UzatıldıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Saraçhane Miting CHP İBB
Son Güncelleme:
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Ebrar Karakurt'tan İmamoğlu'na Destek Ebrar Karakurt'tan İmamoğlu'na Destek
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin Gözaltına Alındı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganının Mimarı Gözaltında
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor