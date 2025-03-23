Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Büyüyor: Vatandaşlar Saraçhane'ye Akın Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan iki soruşturma kapsamında 91 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Mahkemede iki saat savunma yapan İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı.

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

19 Mart'tan bu yana Türkiye genelinde gözaltılara karşı protestolar devam ediyor. İstanbul'da vatandaşlar günlerdir Saraçhane'de bir araya geliyor. Ekrem İmamoğlu da tutuklanmasının ardından saat 20.30'da Saraçhane'ye çağrıda bulundu.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili vatandaşlarım, Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı. Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır. Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği meselesidir. Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin. Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür. Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte."

'BAYRAĞINI AL GEL'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medya hesabından "20.30'da Saraçhane'deyiz. Milletimizin evine, halkımızın iradesine, Ekrem Başkanımızın davasına, hak mücadelemize sahip çıkmak için ay yıldızlı bayrağını al, gel! Bu hepimizin mücadelesi" çağrısında bulundu.

VATANDAŞLAR AKIN EDİYOR

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren vatandaşlar oy kullandıktan sonra Saraçhane'ye akın etmeye başladı. Vatandaşlar alkışlarla, sloganlarla, pankartlarla İBB binası önünde buluştu.

Yaşlı, genç, çocuk binlerce vatandaş İBB binası önünde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Kaynak: Haber Merkezi