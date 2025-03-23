Ebrar Karakurt'tan İmamoğlu'na Destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan da bir tepki geldi. Milli yıldız, "hak, hukuk, adalet" paylaşımı yaparak İmamoğlu'na desteğini gösterdi.

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Ebrar Karakurt'tan İmamoğlu'na Destek

Hakkındaki iki ayrı soruşturma dolayısıyla 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sevk edildiği mahkeme tarafından bugün tutuklandı. Silivri Cezaevi'ne götürülen İmamoğlu'na destek yağarken, sosyal medyada "hak, hukuk, adalet" paylaşımları yapıldı.

İBB Başkanı'na sosyal medyadan destek veren ve tutuklama kararına tepki gösteren isimlerden biri de milli voleybolcu Ebrar Karakurt oldu. Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen milli yıldız, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ebrar Karakurt'tan İmamoğlu'na Destek - Resim : 1

Karakurt, Barış Manço'nun "Eğri Eğri Doğru Doğru" şarkısını kullanarak "hak, hukuk, adalet" ifadesinin bulunduğu bir Mustafa Kemal Atatürk görseli paylaştı. Ünlü voleybolcunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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