İmamoğlu'nun Hakimlik İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçlamasından tutuklandı, terör örgütüne yardım suçlamasıyla yapılan tutuklama talebi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. İmamoğlu'nun mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

İmamoğlu, "Suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur" diyerek, yazılan her sayfanın "çöp niteliğinde" olduğunu vurguladı ve kendisini sorgulayanların vatan ve millet sevgisini asla sorgulayamayacaklarını söyledi.

"PUSU VE KUMPAS"

İmamoğlu'nun ifadesi şöyle oldu:

''Mahkeme anında elime geçen sevk yazısında benden ifade alan savcının isminin olmadığı, farklı iki savcının isminin olduğunu gördüm. Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vesaire kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütlerinin söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının suç isnadı görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir.

Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini kaybetmiş kişilerdir. Bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum, çünkü bu tür pusu ve kumpas işi terör örgütü üyesi olmakla başarılabilir diye düşünüyorum. Yaptıkları bu iş ve işlemler ülkemizin adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır.

"HER SAYFA ÇÖP NİTELİĞİNDE"

Yüce Türk yargısına ve onbinlerce namuslu yargıç, savcılara sesleniyorum ki bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin, şeref yoksunu bu insanlar Ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler. Dolayısıyla suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur, yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir.

Benim vatan ve millet sevgimi, bayrak sevgimi ve bu ülkede yaşayan 86 milyon insanı barış ve huzur içerisinde yaşayacakları bir ülke sevdamı bu tür çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir. Ne ifademi alabilir, ne de benimle ilgili fikir beyan edebilir, benim milletime, vatanıma, bayrağıma olan sevgimi, bağlılığımı ölçecek, aşağılayacak ya da terörle iltisaklı olacak diyecek kişi anasının karnından doğmadı, ben dün ne istedilerse vermedik diyenlerden ve dün dünde kaldı cancağızım diyenlerden değilim. Dünde ‘ne istediler de vermedik’ dediklerinde ülkenin zararlarını gördüğüm yerdeydim, bugün de ülkemize zarar verenleri çok iyi bir noktadan gören yerdeyim.

"TÜM İDDİALARI REDDEDİYORUM"

Beni doğuran anne ve baba vatana ve millete faydalı olma noktasında yetiştirmiş, ben Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet'in 2. Yüzyılında gençleri ile tarih yazacağı bir döneme imza atmaya kararlı bir siyasetçiyim. Bu hedefimi bu milletin 86 milyon insanımızın evlatları ile birlikte başaracağımızı milletimiz görecek ve yaşayacaktır. Bu terör örgütü kimliği ile hareket eden bu iddianameleri yazan, uyduran, kumpasla beni alt etmeye çalışan yargıyı perişan eden ve siyasetin aparatı haline getirme gayreti içinde olan kişi ve şürekasi ile milletimiz ve devletimiz adına bayrağımız ilelebet dalgalansın diye sonsuz mücadele edeceğimi dünden daha güçlü olduğumu ve 86 milyon insanın varlığını arkamda hissettiğimi ve 86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracağız. Allah yolumuzu açık etsin. Bu mahkemeye gelen bütün karalayıcı, kumpas içerikli iddiaları reddediyorum. Tabii ki serbest bırakılmamı talep ediyorum.''

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ise savunmasında, suçlamaların politik saik içerdiğini ve iddiaların dayanağının zayıf olduğunu belirtti. Ayrıca, iddiaların ortadan kaybolan bir mülkiye müfettişliği raporuna dayandığını ve raporda, AKP'li Mevlüt Uysal ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dönemiyle ilgili bazı işe alımların yer aldığını dile getirdi.

Kaynak: ANKA