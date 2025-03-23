DMM'den 'RTÜK Canlı Yayınları Kesti' İddiasına Yalanlama

RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınların kesildiği iddialarına DMM'den yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DMM'den 'RTÜK Canlı Yayınları Kesti' İddiasına Yalanlama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK tarafından kanal yöneticilerinin arandığını ve canlı yayınların durdurulmasının istendiğini söyledi. Taşçı Kanallara 'lisans iptali' tehdidinde bulunulduğunu da belirtti.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) konuyla ilgili açıklama geldi. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, RTÜK’ün 6112 Sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince, "kanun dışı yayın yapan, halkı sokağa çağıran, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan, kişi haklarını ihlal eden, devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine hakaret eden yayın kuruluşlarına yönelik uzun süreli yayın durdurma ve lisans iptali gibi yaptırımları uygulayabileceği" hatırlatıldı.

Açıklamada, RTÜK’ün söz konusu uyarısının canlı yayınların tamamen kesilmesiyle ilgili olmadığı, yalnızca ilgili kanun hükümlerine uyulması gerektiğine dair bir hatırlatma olduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA

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