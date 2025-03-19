RTÜK Başkanı'ndan Medyaya 'İmamoğlu' Uyarısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından konu medyada geniş yer bulurken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin uyarılarda bulundu. Şahin, "Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
RTÜK Başkanı'ndan Medyaya 'İmamoğlu' Uyarısı

Türkiye sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok siyasetçi, gazeteci ve sanatçıya yönelik operasyonlarla uyanırken, 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu başta olmak üzere birçok kişinin gözaltına alınması medyada geniş yer bulurken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şahin, medyaya "Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir" uyarısında bulundu.

Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna ve Yayıncılarımıza Önemli Duyuru! Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere “Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir.

Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ekrem İmamoğlu Gözaltına AlındıEkrem İmamoğlu Gözaltına AlındıGündem
TBMM'de 'Ekrem İmamoğlu' Krizi: Genel Kurul KapatıldıTBMM'de 'Ekrem İmamoğlu' Krizi: Genel Kurul KapatıldıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
RTÜK Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
İzmir'de Bazı Vapur Seferlerine İptal İzmir'de Bazı Vapur Seferlerine İptal
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Kereste Fabrikasında Yangın Paniği Kereste Fabrikasında Yangın Paniği
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Emekli Promosyonunda Bayram Jesti! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Bayram Jesti Duyuruldu! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak
Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Zengin Oldu: Değeri Tam 42 Milyon! Koleksiyoncular Peşine Düştü, Değeri Tam...
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı