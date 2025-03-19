Kereste Fabrikasında Yangın Paniği

Burdur'un Bucak ilçesinde yer alan kereste fabrikasında yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kereste Fabrikasında Yangın Paniği

Burdur'un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir kereste fabrikasında saat 16.45 sularında alevler yükselmeye başladı.

Yangın sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin alevleri söndürmek için yaptığı müdahale sürüyor.

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Kaynak: İHA

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