Bir Günde İki Depo Birden Yandı

Kahramanmaraş'ta gün içerisinde iki farklı iş yeri deposunda yangın çıktı. Çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Bir Günde İki Depo Birden Yandı

Yangınlardan ilki merkez Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin depo kısmında meydana geldi.

Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Bir Günde İki Depo Birden Yandı - Resim : 1

İkinci yangın ise Türkoğlu İlçesi Çakallıhasanağa Mahallesi'nde yer alan bir depoda çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin hızlı müdahalesi ile bu yangın da büyümeden söndürüldü.

Her iki yangın sonucu depolarda maddi oluştu.

Kaynak: İHA

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