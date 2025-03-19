TIR ile Panelvan Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi kavşağında gerçekleşti. Ramazan D. yönetimindeki 43 ACJ 128 plakalı TIR, İsmail K. (50) idaresindeki 43 ST 612 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile panelvanda bulunan E.S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, panelvan sürücüsü İsmail K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA