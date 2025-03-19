TIR ile Panelvan Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'da TIR ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

TIR ile Panelvan Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi kavşağında gerçekleşti. Ramazan D. yönetimindeki 43 ACJ 128 plakalı TIR, İsmail K. (50) idaresindeki 43 ST 612 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile panelvanda bulunan E.S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, panelvan sürücüsü İsmail K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
kaza Trafik kazası Kütahya
Bakan Göktaş Kilis'te Temaslarda Bulundu Bakan Göktaş Kilis'te Temaslarda Bulundu
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 39 Gözaltı Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 39 Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Emekli Promosyonunda Bayram Jesti! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Bayram Jesti Duyuruldu! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak
Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Zengin Oldu: Değeri Tam 42 Milyon! Koleksiyoncular Peşine Düştü, Değeri Tam...
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı