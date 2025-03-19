Konya'da Kar Yağışı Hayatı Felç Etti

Konya'nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı gündüz de devam etti. Araçların üzeri ve zemin karla kaplandı. İlçenin bazı kesimlerinde kar kalınlığının 12 santimetreye yaklaştığı öğrenildi.

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı ile beraber meyve ağaçlarının da olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor. Yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı karayolları ekipleri tarafından çalışmalar sürerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA