Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 39 Gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarla uyuşturucu bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üst ile ev aramasında 123,92 gram sentetik kannabinoid, 32,1 gram metamfetamin, 3,11 gram kubar esrar, 1,02 gram eroin, 3 bin 967 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 39 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA