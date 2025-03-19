Konya’da Korkutan Çatı Yangını

Konya’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Konya’da Korkutan Çatı Yangını

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı.

Konya’da Korkutan Çatı Yangını - Resim : 1

Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince, bitişiğindeki diğer çatılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya Yangın
Aksaray’da Kar Sürprizi: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü Aksaray’da Kar Sürprizi: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
Isparta Uluslararası Gül Festivali’nin Tarihi Netleşti Isparta Uluslararası Gül Festivali’nin Tarihi Netleşti
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Emekli Promosyonunda Bayram Jesti! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Bayram Jesti Duyuruldu! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı
Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor