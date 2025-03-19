Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlendi. Dün diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın da aralarında bulunduğu 100 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan, başlatılan ikinci bir soruşturma daha olduğu öğrenildi. İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi.

EVİNE BASKIN YAPILDI

CHP'li Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığını, "An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda." sözleriyle duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, "Ekrem İmamoğlu’nun konutuna sabahın erken saatlerinde 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda ve gözaltına alınıyor" diye yazdı.

İMAMOĞLU GÖZALTINDA

Ekrem İmamoğlu evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İmamoğlu gözaltına alınırken bir video paylaştı. 'Yılmayacağım. Hepinizi çok seviyorum' diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerini bu kötülüğe alet ederek evimin, 16 milyon İstanbullunun kapısına yüzlerce polis yığılmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."

ONGUN: MİLLETİ YENEMEZLER

Murat Ongun sosyal medya hesabından, "Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak." diye yazdı.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da gözaltına alındı. Şahan'ın evinde arama yapıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahan, avukatını aramasına izin verilmediğini söyledi. Şahan, "Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım. Avukatımın aramaya katılmasına dahi izin verilmedi. Herkes müsterih olsun. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz." diye yazdı.

Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım. Avukatımın aramaya katılmasına dahi izin verilmedi. Herkes müsterih olsun. @ekrem_imamoglu yalnız değildir, arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Kendimizi milletimize emanet… — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 19, 2025

"İSTANBUL'A DUYDUĞUMUZ SEVDAYI ENGELLEYEMEZLER"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da gözaltına alınan isimler arasında. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, "Beni merak eden dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Bu sabah evimde arama yapılarak gözaltına alındım. Ancak bizim İstanbul’a, insanımıza ve vatanımıza duyduğumuz sevdayı hiçbir güç engelleyemez. Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul’un tüm değerlerine sahip çıkarak çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz." diye yazdı.

Beni merak eden dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim,



Bu sabah evimde arama yapılarak gözaltına alındım. Ancak bizim İstanbul’a, insanımıza ve vatanımıza duyduğumuz sevdayı hiçbir güç engelleyemez. @ekrem_imamoglu ile birlikte İstanbul’un tüm değerlerine sahip çıkarak… — Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) March 19, 2025

ÇALIK: KENDİMİZİ MİLLETİMİZE EMANET EDİYORUZ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. X hesabından paylaşım yapan Çalık, "Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz." diye yazdı.

Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım.



Ne @ekrem_imamoglu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla… — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) March 19, 2025

ERCAN SAATÇİ GÖZALTINA ALINDI

Sanatçı Ercan Saatçi gözaltına alındı. Saatçi'nin gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ÖZEL'DEN GÖZALTILARA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltılara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.



Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.



Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız...… — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 19, 2025

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli başta olmak üzere toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürolarınca yürütülen soruşturma kapsamında;

Kamuoyunda "CHP' de para sayma görüntüleri” başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlanılan ve kamu davası açılan soruşturma neticesinde usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak ifadeleri alınan tanıkların başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde "gizli kasa" diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları beyanları, yine İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliği tarafından tanzim edilen rapor neticesinde uyarınca soruşturmaya başlandığı,

Yapılan soruşturma işlemleri neticesinde gelinen aşamada; çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği, şüphelilerin suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği, Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hemde SGKlı çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.ş Kültür A.Ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişilsel zenginleşmelerinin yanı sıra şuç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları,

İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde temin edilerek örgütün devamlılığı için kullandıkları, MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri Ekrem İMAMOĞLU'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şahsa ait şirketlere mal devri yaptıkları, Büyükşehir Belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmayarak tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı, rüşvet ve irtikap eylemleri neticesinde elde edilen gayrimenkullerin örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK Raporları, tevdi raporu, vergi uzmanı incelemeleri, tanık beyanları ve diğer deliller ile tespit edilmiş olup, bu kapsamda suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat ONGUN, Tuncay YILMAZ, Fatih KELEŞ, Ertan YILDIZ ve bu şahıslarla bağlantılı (95) şüpheli olmak üzere toplamda (100) şüpheli hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, İrtfikap, Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, İhaleye Fesat Karıştırmak Suçlarından 19/03/2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir."

BAŞSAVCILIKTAN İKİNCİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri..." açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla fiilen 31.03.2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde hayata geçirdiği kent uzlaşısı faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü yöneticilerinden CUMA (K) Cemil BAYIK ve HÜSEYİN AVAREŞ (K) Mustafa KARASU’nun söz konusu seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği, İstanbul yerel seçimleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kent uzlaşısı temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu, İstanbul ili yerel seçimleri öncesi ittifak yaptığı tespit edilen HDK yapılanmasının Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının raporlarına göre Yargıtay tarafından terör örgütünün çatı yapılanması olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK)’nın benzeri ve terör örgütünün TBMM’ye alternatif meclis niteliğinde olduğu, bu tespite binaen başta ilimiz olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerini tatbik edildiği, soruşturmaların gerçekleştirildiği ve halen devam ettiği,

Ayrıca belirtilen tespitler üzerine CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcıları incelendiğinde bir kısmının terör örgütü ile iltisakları bulunduğu ve 31.03.2024 tarihli yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP’ye üye kaydı yaptırdıkları, bugüne kadar İstanbul ili muhtelif ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10unun HDK verilerinde geçtiği ve örgüt mensupları olduklarının tespiti ile soruşturmalarımız kapsamında gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları, bu şahıslar dışında 8 belediye meclis üyesinin HDK haricinde terör örgütüne dair başkaca irtibatlarına binaen soruşturmalarımız kapsamında tutuklandıkları, bu zamana kadar anlatılan şekilde 18 terör örgütü mensubu meclis üyesinin tutuklandığı, geri kalan şüphelilere ilişkin soruşturma işlemlerine devam edildiği, Soruşturma kapsamında elde olunan bilgi ve belgelere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir POLAT, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem ŞAHAN, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali ÇALIŞKAN, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B., A.B.’nin sahibi olduğu SPECTRUM HOUSE çalışanı H.A. (2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan) ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru ÖZDEMİR’in iştirak halinde “Kent Uzlaşısı” faaliyetinin içerisinde yer aldıkları, yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı, şüpheli Ekrem İMAMOĞLU’nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen (7) şüpheli hakkında 19/03/2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi