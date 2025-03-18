Bilirkişi Sisteminde Köklü Değişiklik Yolda

Mahkemelerde bilirkişi olarak görev alacak kişilerin, Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlardan eğitim alması zorunlu tutuluyor. Ancak bu eğitimlerin kim tarafından ve nasıl verileceğine dair yönetmelik maddesi Danıştay tarafından iptal edilmişti. Bakanlığın faaliyet raporunda, iptal kararında belirtilen gerekçeler dikkate alınarak Bilirkişilik Yönetmeliği taslak değişiklik metninin hazırlandığı ifade edildi.

ONLİNE ATAMA SİSTEMİ GELİYOR

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilere yönelik nitelikler güncellenecek. Ayrıca, bilirkişilerin adil ve düzenli bir şekilde görevlendirilmelerini sağlamak amacıyla otomatik tevzi sistemi devreye alınacak. Bu sistem sayesinde bilirkişiler mahkemeler tarafından merkezi sistem üzerinden online olarak atanacak.

GECİKEN RAPORLARA YAPTIRIM

Yargı süreçlerinin hızlandırılması amacıyla bilirkişilere verilen rapor hazırlama süreleri kısaltılacak. Raporunu zamanında teslim etmeyen, görevini kötüye kullanan ya da gerçeğe aykırı rapor düzenleyen bilirkişilere yönelik yaptırımlar daha caydırıcı hâle getirilecek. Ayrıca, meslek kurallarına aykırı davrananların bilirkişilik sertifikaları iptal edilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi