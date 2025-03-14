Ata Emre Akman'ın Annesi Canlı Yayında İsyan Etti: 'Bunlar Suça Sürüklenen Çocuk Değil, Cani!'

Balıkesir'de geçtiğimiz yıl mayıs ayında harçlığını çıkarmak için motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, bir siparişi teslim ettikten sonra sokakta saldırıya uğramış ve 25 bıçak darbesiyle vahşice katledilmişti.

Akman'ın katili E.Ö.'yü babasının azmettirdiği öne sürülmüş ancak baba Orhan Ö. iddiaları reddetmişti. Temmuz ayında cinayetle ilgili karar açıklanmıştı. Mahkeme heyeti, sanık E.Ö’ye "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş ancak sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle ceza 24 yıla indirilmişti. Azmettirici olduğu öne sürülen baba Orhan Ö. ise beraat etmişti.

ADALET MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Ata Emre Akman'ın ailesinin başlattığı adalet mücadelesi sürüyor. Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman, tv100’de Cansu Canan Özgen’in sunduğu Hayata Dair programına katılarak, 18 yaş altı suç işleyen herkesin "suça sürüklenen çocuk" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. "Suça sürüklenen çocuk ve cani ayrımını yapmamız lazım" diyen acılı anne, oğlunun katiline verilen cezanın yetersiz olduğunu söyledi.

"HİÇBİR ŞEYİM KALMADI"

Bu yasanın değiştirilmesi gerektiğini kaydeden anne Akman, "Babasının intihara teşviki dahi var. Ancak suça teşvik ispatı çok zor olduğu için beraat etti. Bu adamın 100'den fazla suç dosyası var. Yine gerekçeli kararda diyor ki 'işlenmemiş suç bırakmamış'... Ama azmettiricilikten beraat." dedi. "Annesi hiç tanımadığı biri tarafından katledilmiş biri olarak buradayım." diyen acılı anne, "Eskiden Zuhal Hocam'dı, şu anda ben oğlu katledilmiş bir anneyim sadece. Hiçbir şeyim kalmadı." diye konuştu.

"ÇOCUKLARI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Adalet mücadelesini sürdüreceğini kaydeden Zuhal Akman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 ay olmuş, zaman kavramımız yok. Ne acı, ne yas hiçbir şey yaşamadan... Doğurmadığımız bir dünya çocuğumuz var, onları korumaya çalışıyoruz. Adalet Bakanlığı, Meclis ne yapıyorsa yapsınlar artık."

Son olarak İstanbul Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'yi hatırlatan Zuhal Akman, Minguzzi'nin katilinin de suça sürüklenen bir çocuk olmadığını ve böyle canavarca hisle işlenen cinayetlerde daha yüksek cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: TV100