Bilirkişi Ücretleri Ne Kadar? İşte 2025 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2025 YILI BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ

Bilirkişilere ödenecek ücretler, işin görüldüğü mahkeme türüne ve işin niteliğine göre farklılık göstermektedir. İşte bazı örnekler:

İcra ve iflas daireleri, sulh hukuk, tüketici mahkemeleri ve sulh ceza hâkimlikleri: 1.600 TL

Asliye hukuk ve idare mahkemeleri: 2.700 TL

Aile, iş ve kadastro mahkemeleri: 2.100 TL

Asliye ticaret ve fikri/sınai haklar mahkemeleri: 3.200 TL

Ağır ceza mahkemeleri: 3.400 TL

Bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri: 4.200 TL

Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen işler: 4.200 TL