Bilirkişi Ücretleri Ne Kadar? İşte 2025 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
2025 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bilirkişi ücretleri nasıl belirleniyor ve ne kadar? Ücretler arttırılabilir ya da azaltılabilir mi? 2025 yılına ait bilirkişi ücret tarifesi ve detaylar haberimizde...
Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenleme ile adli ve idari yargıdaki bilirkişi hizmetleri için ödenecek ücretler detaylı bir şekilde belirlendi. Bilirkişi ücretlerinin belirlenme kriterleri, artırılma veya azaltılma durumları, ek rapor ücretleri ve gider ödemeleri de tarifede yer aldı.
BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ HANGİ DURUMLARDA DEĞİR?
Bilirkişi ücretleri, görevlendirme yapan merci tarafından bazı durumlarda artırılabilir ya da azaltılabilir. Ücret artışı yapılırken aşağıdaki kriterler göz önüne alınır:
Bilirkişinin uzmanlık alanında temin edilmesinin zorluğu
Uyuşmazlığın niteliği ve değeri
Dosyanın kapsamı ve inceleme süresi
Keşif gerektiren durumlar
Öte yandan, işin daha az emek gerektirdiği durumlarda bilirkişi ücretlerinde indirim yapılabileceği de tarifede belirtilmiştir.
EK RAPOR VE SERİ DOSYALARDA ÜCRET DURUMU
Bilirkişiden ek rapor talep edilmesi durumunda, talebin niteliğine bağlı olarak ek ücret ödenebilir. Ancak, bilirkişi raporunda eksiklik veya belirsizlik nedeniyle istenen ek raporlar için herhangi bir ek ücret ödenmeyeceği vurgulandı. Seri dosyalarda ise işin niteliğine göre bilirkişi ücretlerinde indirim yapılabileceği ifade edildi.
GİDERLER VE ÖDEME ŞARTLARI
Bilirkişilerin ulaşım, konaklama ve inceleme giderleri belgelendirilmek şartıyla ayrıca ödeniyor. Bunun yanı sıra bilirkişi talep ederse, mahkemeler tarafından avans ödemesi yapılabiliyor.
2025 YILI BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ
Bilirkişilere ödenecek ücretler, işin görüldüğü mahkeme türüne ve işin niteliğine göre farklılık göstermektedir. İşte bazı örnekler:
İcra ve iflas daireleri, sulh hukuk, tüketici mahkemeleri ve sulh ceza hâkimlikleri: 1.600 TL
Asliye hukuk ve idare mahkemeleri: 2.700 TL
Aile, iş ve kadastro mahkemeleri: 2.100 TL
Asliye ticaret ve fikri/sınai haklar mahkemeleri: 3.200 TL
Ağır ceza mahkemeleri: 3.400 TL
Bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri: 4.200 TL
Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen işler: 4.200 TL
ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İÇİN BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
Özel hukuk tüzel kişilerine ödenecek bilirkişi ücreti ise 2025 yılı için 4.400 TL olarak belirlendi. Bu ücret, ilgili dava ve işlerin kapsamına göre uygulanacak.