Ali İsmail Korkmaz 31 Yaşında

Gezi direnişi sırasında polis ve sivil giyimli saldırganlar tarafından darbedilerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, yaşasaydı bugün 31 yaşında olacaktı. Korkmaz, 2 Haziran 2013’te Eskişehir’de uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz’da hayatını kaybetmişti.

MEZARI BAŞINDA ANILACAK

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), genç yaşta yaşamını yitiren Korkmaz’ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı. Açıklamada, “Onun hayalleri, dayanışmayı büyütme isteği ve daha güzel bir dünya için attığı adımlar hepimizin yüreğinde yaşamaya devam ediyor. Ali İsmail’in düşleri, her dayanışma anında hayat buluyor” ifadelerine yer verildi.

Korkmaz, memleketi Hatay’da saat 18.00’de Ekinci Mezarlığı’nda düzenlenecek etkinlikle mezarı başında anılacak.

Ali İsmail Korkmaz’ı Doğum Gününde Anıyoruz!



18 Mart Salı günü, saat 18:00’de Ekinci Mezarlığı’nda, mezarı başında buluşuyoruz. Ali İsmail’in adını sevgiyle ve özlemle yaşatmaya devam edeceğiz.#Hep19Yaşında #AliİsmailKorkmaz #İyiKiDoğdunAliİsmail pic.twitter.com/N4Snu2SCFU — Ali İsmail K. Vakfı (@Alikev_org) March 17, 2025

Kaynak: Haber Merkezi