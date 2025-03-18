Ali İsmail Korkmaz 31 Yaşında

Gezi direnişinde Eskişehir'de darbedilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın doğum gününde memleketi Hatay'da anma töreni düzenlenecek. 2013 yılında katledilen Korkmaz, yaşasaydı bugün 31 yaşına girecekti.

Son Güncelleme:
Ali İsmail Korkmaz 31 Yaşında

Gezi direnişi sırasında polis ve sivil giyimli saldırganlar tarafından darbedilerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, yaşasaydı bugün 31 yaşında olacaktı. Korkmaz, 2 Haziran 2013’te Eskişehir’de uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz’da hayatını kaybetmişti.

MEZARI BAŞINDA ANILACAK

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), genç yaşta yaşamını yitiren Korkmaz’ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı. Açıklamada, “Onun hayalleri, dayanışmayı büyütme isteği ve daha güzel bir dünya için attığı adımlar hepimizin yüreğinde yaşamaya devam ediyor. Ali İsmail’in düşleri, her dayanışma anında hayat buluyor” ifadelerine yer verildi.

Korkmaz, memleketi Hatay’da saat 18.00’de Ekinci Mezarlığı’nda düzenlenecek etkinlikle mezarı başında anılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali İsmail Korkmaz Gezi Direnişi Gezi Parkı
Son Güncelleme:
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
Ata Emre Akman'ın Annesi Canlı Yayında İsyan Etti: 'Bunlar Suça Sürüklenen Çocuk Değil, Cani!' Ata Emre Akman'ın Annesi Canlı Yayında İsyan Etti
Bilirkişi Sisteminde Köklü Değişiklik Yolda Bilirkişi Sisteminde Köklü Değişiklik Yolda
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak, Türkiye'de Bir İlk Olacak Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz