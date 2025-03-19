İzmir'de Bazı Vapur Seferlerine İptal
İzmir'de rüzgarın etkili olması nedeniyle kentte nazı vapur seferleri iptal edildi.
İzmir’de etkisini artıran rüzgar nedeniyle bazı hatlardaki yolcu gemisi seferleri için iptal kararı alındı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle saat 16.50 itibarıyla Karşıyaka-Üçkuyular, Göztepe-Karantina-Karşıyaka hattındaki yolcu gemisi seferi iptal edilmiştir” denildi.
Kenti etkisi altına alan rüzgar nedeniyle, saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferleri de iptal edilmişti
Kaynak: AA