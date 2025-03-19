İzmir'de Bazı Vapur Seferlerine İptal

İzmir'de rüzgarın etkili olması nedeniyle kentte nazı vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de Bazı Vapur Seferlerine İptal

İzmir’de etkisini artıran rüzgar nedeniyle bazı hatlardaki yolcu gemisi seferleri için iptal kararı alındı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle saat 16.50 itibarıyla Karşıyaka-Üçkuyular, Göztepe-Karantina-Karşıyaka hattındaki yolcu gemisi seferi iptal edilmiştir” denildi.

Kenti etkisi altına alan rüzgar nedeniyle, saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferleri de iptal edilmişti

Kaynak: AA

Etiketler
İzmir Vapur Sefer iptalleri
Kereste Fabrikasında Yangın Paniği Kereste Fabrikasında Yangın Paniği
Konya'da Kar Yağışı Hayatı Felç Etti Konya'da Kar Yağışı Hayatı Felç Etti
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Emekli Promosyonunda Bayram Jesti! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Bayram Jesti Duyuruldu! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak
Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Zengin Oldu: Değeri Tam 42 Milyon! Koleksiyoncular Peşine Düştü, Değeri Tam...
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı