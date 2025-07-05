3 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı
CHP'li belediyelere sabah saatlerinde yeni operasyon düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı.
CHP'li belediyelere yeni bir operasyon başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı.
Abdurrahman Tutdere, “Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum” açıklamasını yaptı.
Sabah Ankarada evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum.— Abdurrahman TUTDERE (@avtutdere) July 5, 2025
Zeydan Karalar'ın ise İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.
EVİNDE VE BELEDİYEDE ARAMA YAPILIYOR
Öte yandan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Baskanı Zeydan Karalar'ın İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Adana Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Karalar'ın evinde arama yapmaya başladı.
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Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA