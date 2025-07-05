3 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı

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CHP'li belediyelere yeni bir operasyon başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı.

Abdurrahman Tutdere, “Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum” açıklamasını yaptı.

Sabah Ankarada evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum. — Abdurrahman TUTDERE (@avtutdere) July 5, 2025

Zeydan Karalar'ın ise İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.

EVİNDE VE BELEDİYEDE ARAMA YAPILIYOR

Öte yandan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Baskanı Zeydan Karalar'ın İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Adana Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Karalar'ın evinde arama yapmaya başladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA