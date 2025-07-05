CHP'li Belediyelere Operasyona Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor: 'Patron Çıldırdı', 'Cuntanıza Teslim Olmuyoruz'

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CHP’li belediyeler Adana, Adıyaman, Antalya ve Büyükçekmece’ye sabah saatlerinde yapılan operasyonda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkındaki gözaltı kararının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada dahilinde verildiği öğrenildi.

CHP’li belediyelere yapılan yeni operasyon sonrasında CHP’li isimlerden de tepkiler peş peşe sıralandı. İşte CHP’li belediyelere yapılan operasyona karşı verilen tepkiler…

YAVAŞ: 'BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir.

Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor? Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin. Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur! Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz.

GÜNAYDIN: 'ADALET KAYGINIZ OLSAYDI KEŞKE'

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın şunları söyledi: Adana ve Adıyaman Belediye başkanlarımız gözaltında.. Birisi Adana gibi Başkan, diğeri 6 Şubat depreminde “unutulan Adıyaman’ın” kahramanı… Borsayı düşündüğünüz kadar adalet kaygınız olsaydı keşke… Bir milleti böyle teslim alamazsınız, alamayacaksınız..

BULUT: 'YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, şunları söyledi: Zeydan Karalar Adana’dır! Adana halkının iradesi “Zeydan Karalar’a” sahip çıkmak için bugün saat 12:30’da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde buluşuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Adana’ya sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz...

ÇELİK: 'DARBE GİRİŞİMİ'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şunları söyledi:

İstanbul'da başlattıkları, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu zindana attıkları darbe girişimini ülke geneline yaymaya karar verdiler.

'CHP DÜŞMANLIĞI SONUNUZ OLACAK'

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, şunları söyledi.

Aziz İhsan Aktaş. Tarihin en büyük İFTİRACISI. CHP Belediyelerini bu İFTİRACI,RÜŞVETÇİ yüzünden gözaltına alıyorlar. Bu İFTİRACI iş yaptığı AKP Belediyelerine hiç para vermemiş mi ki oralara operasyon yok. CHP kini son sürat devam ediyor. CHP düşmanlığı sonunuz olacak.

BAŞARIR: 'HUKUK BÖYLE İŞLEMEZ'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

Bu sabahki operasyonlar, hukuksuzluktan başka bir şey değil! Yargı, siyaset kurumunu ablukaya almış durumda! Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek gözaltına alındı. Bu gözaltılar AKP’li belediyelerle çalışan, kullanışlı aparat Aziz İhsan Aktaş’ın iftiralarıyla gerçekleşiyor. Ama sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor! Hukuk böyle işlemez! Bana göre, sana göre değişmez, herkese eşittir! Bu siyasi operasyonlara, bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz!

'BUNU KİMSE UNUTMASIN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, şunları söyledi: Saray yönetimi, 19 Mart’ta Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nu zindana atarak başlattığı darbe girişimini tüm Türkiye’ye yaymaya çalışıyor. Suç örgütünün kurucusu dedikleri şahıs 'itirafçı' olarak dışarda gezerken, bu şahsın ithamlarıyla seçilmişlere kelepçe vurulmaktadır. Milletin oylarıyla seçilmiş başkanlara kelepçe vuranlar, halkın tercihlerini, geleceğini ve değişim iradesini gasp etmektedir. İktidar, sandıkta kaybetmeyi hazmedemediği için şimdi 'neden kazandınız?' diyerek seçilmişlere saldırıyor. Yüzde 29’luk bir azınlık iktidarı, çoğunluğun iradesine savaş açmış durumdadır. Yargıyı sopa gibi kullanarak, kamuoyunu yandaş medya eliyle yönlendirerek, ülkeyi her gün biraz daha karanlığa gömüyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar darbeye karşı mücadeleden ve millet iradesini savunmaktan geri durmayacağız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, bunu kimse unutmasın.

'CUNTANIZA TESLİM OLMUYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz şunları söyledi: Manavgat, Adıyaman, Adana, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili, gözaltına alınıyor. Aynı zamanda Halk TV’ye, Sözcü TV’ye onar gün karartma cezası veriliyor. Bütün bunlar, ülkeye çöken sarayın 19 Mart cuntacıları ile gerçekleştirdiği devam eden darbenin yeni ve ağır bir dalgası. Ama sizin cuntanıza teslim olmuyoruz. Bu halk size teslim olmaz. Darbenin karşısında, Belediye Başkanlarımızın, halkımızın iradesinin yanındayız.

'SEÇME HAKKINA PUSU KURUYOR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci:

Sandıktan çıkamayanlar, seçme hakkına pusu kuruyor. Devleti mafyalaştıranlar, şimdi halkın iradesine çökmeye çalışıyor. Ama başaramayacaklar.

'ADALET MUTLAKA TECELLİ EDECEK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları söyledi:

Seçilmiş iradeyi gasbedemezsiniz! Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Başkan Vekilimiz Ahmet Şahin’in gözaltına alınması, MİLLETİN TERCİHİNE doğrudan yapılan bir saldırıdır. Sandıkta tecelli eden iradeyi hazmedemeyenler, demokratik meşruiyeti yok sayarak siyasi rakiplerini yargı eliyle susturmaya, sindirmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Yargı, iktidarın gölgesinde bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adalet mutlaka tecelli edecek. Milletimizin vicdanında mahkum olan bu anlayış tarihin kara sayfalarındaki yerini alacaktır.

'HAK, HUKUK, ADALET'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer:

İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ve Önceki Dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer tutuklanması,Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmaları hukuk nereye? sorusunu bir kez daha sorgulatmıştır. Görev anlayışları ve sorumluluk duygusu ile görev yapan başkanlarımızın bir an önce özgürlüğe ermeleri bekliyoruz. Hak, Hukuk, Adalet!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu:

Dalga sayısı ne kadar çoğalırsa çoğalsın, davanın hukuki meşruiyeti artmaz! Aksine, adaletin gölgesinde siyasi hesaplar belirginleşir. Örnek: Ergenekon ve Balyoz Davaları.

'HERKES AKLINI BAŞINA ALMALI'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu:

Karşımızda kontrolden çıkmış bir iktidar yönetimi var. Bu yönetim demokratik düzeydeki meşruiyetini yitiriyor. Bu şekilde devam ederlerse, yaslanacakları yegâne yer yargı ve güvenlik başta olmak üzere artık sadece “sopa atmaya” yarayan kurumlar olacak.Türkiye’nin geleceği için herkes aklını başına almalı.

DİĞER PARTİLERDEN TEPKİ

CHP’lilerin dışında diğer partilerden de operasyona tepkiler devam etti. Diğer partilerden gelen tepkiler ise şöyle:

'BU OPERASYONLAR ÇÖZÜM DEĞİL'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları:

Seçilmişlere, Türkiye halklarına yapılan bu eziyetten vazgeçilmelidir. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmemesi, halkın iradesinin tanınmaması toplumda derin yarılmalara neden oldu/oluyor. Bu operasyonlar çözüm değil, demokratik Türkiye’ye giden yolu tıkamaktır. Bir kez daha demokratik siyasetin önünün açılması çağrısı yapıyoruz.

'REDDEDİYORUM'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:

CHP’li Adana, Antalya ve Adıyaman Büyükşehir Belediye başkanlarına yönelik bu sabah gerçekleştirilen gözaltı operasyonları, halkın iradesine ve demokratik siyasetin temel ilkelerine yönelik kabul edilemez müdahalelerdir. Bu uygulamaları kınıyor ve reddediyorum. Yerel yönetimlere yönelik sürdürülen bu saldırı ve gözaltı dalgası, hukuksuzlukları derinleştirerek en büyük zararı toplumsal barış umuduna vermektedir. Türkiye’nin bugün ihtiyacı olan şey, artan baskı ve antidemokratik uygulamalar değil, aksine demokratikleşme adımlarının kararlılıkla atılmasıdır. Gerçek toplumsal barış, ancak diyalogun güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğü ilkesinin her alanda egemen kılınmasıyla sağlanabilir. Barış ve demokratik toplumu inşa etme sürecinin bu hukuksuzluklarla tartışılır hale getirilmesi kabul edilemez. Bu hassas süreç, tüm toplumsal kesimlerin katılımı ve ortak akıl ile yürütülmelidir.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

Siyasi yoruma gerek yok; Patron çıldırdı!