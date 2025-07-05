Gözaltına Alınan Zeydan Karalar'dan Videolu Mesaj: 'Bütün Dünya Bilir ki Rüşvetle İşim Yok'

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Karalar, "Bütün dünya bilir ki rüşvetle işim yok" ifadelerini kullandı.

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Sabah saatlerinde CHP'li belediyelere yeni bir operasyon düzenlendi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı ve belediyelerde arama yapıldı. Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gözaltına alınmadan hemen önce çektiği videoyu paylaştı. Karalar, videoda, "Parayla, pulla, rüşvetle işim yok" ifadelerini kullandı.

Gözaltına Alınan Zeydan Karalar'dan Videolu Mesaj: 'Bütün Dünya Bilir ki Rüşvetle İşim Yok' - Resim : 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Başka bir soruşturma kapsamında da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Zeydan Karalar'dan Videolu Mesaj: 'Bütün Dünya Bilir ki Rüşvetle İşim Yok' - Resim : 2

'RÜŞVETLE İŞİM YOK'

Gebze'de ablasının yanında olduğunu söyleyen Zeydan Karalar, gözaltına alınmadan önce çektiği videoyu paylaştı. Karalar, paylaşımına, "Bu sabah Gebze’de gözaltına alındım. Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun. Mücadeleye devam edeceğiz." notunu düştü. Karalar, "Bütün dünya bilir ki benim parayla, pulla, rüşvetle işim yok. Ama bu bir süreç. Bunlarla mücadele edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun. Allah büyüktür." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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