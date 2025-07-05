AKP’li Vekilden Meclis’te 'İmza' Krizi! İnanılmaz Hatası Ortaya Çıktı

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Nefes gazetesinde yer alan habere göre, AKP Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez zeytinliklere maden açılmasına imkan veren yasa teklifine “Muğla milletvekili” olarak imza attı. AKP’li vekilin başka kanun tekliflerine de başka türlü imza attığı belirtildi.

BAŞKA İL ADINA İMZA ATMIŞ

Söz konusu haberde, şu ifadelere verildi: Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez yasa teklifine “Muğla milletvekili” olarak imza atmış. Bir milletvekili seçildiği ili nasıl karıştırabilir, izaha muhtaç. Söylemez’in diğer kanun tekliflerine koyduğu imzalara da baktık. Her imza başka türlü.

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ KİMDİR?

1978 yılında Mersin ili Gülnar ilçesinde doğan Havva Sibel Söylemez ilkokulu Denizli, ortaokulu Kütahya, lise eğitimini Malatya’da tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak 2001 yılında mezun oldu.

2002-2003 yıllarında Avukatlık Stajını Mersin Barosunda yaptı. 2008-2010 yılları arasında AKP Mersin Toroslar İlçesi Kurucu İlçe Başkan Yardımcılığı,2010-2014 yılları arasında Mersin AKP İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve AR-GE’den sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2010 yılı Referandumunda, 2014 yılı Yerel Seçimlerinde, 2015 yılı Haziran Genel Seçimlerinde,2015 yılı Kasım Genel Seçimlerinde, 2017 yılı Referandumunda, 2018 yılı Genel Seçimlerinde İstanbul’da ve 2019 Yerel Seçimlerinde yine İstanbul’da Hukukçu olarak görev yaptı.

Kaynak: Nefes gazetesi