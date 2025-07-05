CHP'de Sıcak Saatler: Özgür Özel, Yeni Operasyonların Ardından MYK'yı Topladı

CHP'li belediyelere düzenlenen yeni operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin MYK'sını acil olarak toplama kararı aldı. Toplantının ardından Özel'in bir açıklama yapması bekleniyor.

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CHP'de Sıcak Saatler: Özgür Özel, Yeni Operasyonların Ardından MYK'yı Topladı
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CHP’li Adana, Antalya ve Adıyaman belediyelere yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmalarda üç kentin belediye başkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) toplama kararı aldı.

Toplantının 10.30’da başladığı bildirildi.

Toplantının ardından Özel'in bir açıklama yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye yeni güne, CHP'li 3 belediyeye düzenlenen operasyonlarla uyanmıştı.

Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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