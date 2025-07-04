İzmir Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Flaş Tutuklamalar: Aralarında Tunç Soyer de Var

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik 'yolsuzluk' ve 'usulsüzlük' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 137 kişi gözaltına alındı. 4 gün süren gözaltı sonrası 119 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da dahil olduğu toplam 31 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Flaş Tutuklamalar: Aralarında Tunç Soyer de Var
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında önceki dönem belediye başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonun ikinci gününde gözaltı sayısı, 137'ye yükselirken, bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan ve aralarında Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 30 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

TUNÇ SOYER DE TUTUKLANDI

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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