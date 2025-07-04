Sinop’ta Kenevir Operasyonu: 4 Kişiye Adli İşlem

Sinop’un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 17 kök kenevir bitkisi ile birlikte kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop’ta Kenevir Operasyonu: 4 Kişiye Adli İşlem
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erfelek ilçesinde yürütülen adli arama faaliyeti kapsamında operasyon düzenlendi.

17 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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