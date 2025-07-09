En Riskli Estetik Operasyonlar Listelendi: Bir Ameliyatta Komplikasyon Oranı %92’yi Buluyor
Güzellik uğruna yapılan estetik operasyonlar her geçen gün artarken, uzmanlar bu işlemlerin taşıdığı risklere karşı ciddi uyarılarda bulunuyor. ABD merkezli araştırma platformu Overnight Glasses, estetik cerrahiler arasında en yüksek komplikasyon oranına sahip 10 müdahaleyi sıraladı. Listenin zirvesindeki operasyon, neredeyse her 10 kişiden 9’unda yan etki riski taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Listenin başında, göz rengi değiştirmeyi amaçlayan cerrahi işlemler yer alıyor. Estetik iris implantları, lazerle pigment silme ve keratopigmentasyon gibi yöntemler ciddi tehlikeler barındırıyor. Uzmanlar, bu operasyonların körlük, glokom ve kalıcı görme kaybı gibi kalıcı hasarlara yol açabileceğini belirtiyor.
Keratopigmentasyon işleminde, gözün saydam tabakası olan korneaya lazerle kanal açılarak renkli pigmentler yerleştiriliyor. Ancak bu uygulamanın iyileşme süresi oldukça değişken ve maliyeti ortalama 12 bin dolar civarında. Klinik oftalmoloji uzmanı Prof. Dr. Colin McKennall, bu tür estetik işlemleri “göz sağlığı açısından ciddi bir tehdit” olarak tanımlıyor.
İKİNCİ SIRADA KALÇA GERME VAR
Yüzde 78’lik komplikasyon oranıyla kalça germe ameliyatı listede ikinci sırada yer aldı. Bu operasyonlar sonrasında hastalarda enfeksiyon, kan pıhtısı oluşumu ve deri hassasiyetinde değişimler sıkça görülebiliyor.
Estetik dünyasında özellikle ünlüler arasında oldukça yaygın olan Brezilya popo kaldırma (BBL) işlemi ise yüzde 38 oranında komplikasyon riskiyle üçüncü sırada yer aldı. Yağ hücrelerinin dolaşım sistemine karışarak akciğerlere veya beyne ulaşması hayati tehlike yaratabiliyor. Ayrıca sinir hasarı, enfeksiyon, morarma ve kalıcı izler de sık görülen yan etkiler arasında.
İŞTE EN TEHLİKELİ ESTETİKLER VE RİSK ORANLARI
Göz rengi değiştirme operasyonları (iris implantı, pigment lazeri, keratopigmentasyon): %92,3
Kalça germe ameliyatı: %78
Brezilya popo kaldırma (BBL): %38
Vücut şekillendirme (body lift): %42
Dolgu enjeksiyonları: %65
Meme küçültme ameliyatı: %38
Kalça implantı: %22
Meme büyütme operasyonu: %14
Kol germe (brakioplasti): %21
Meme dikleştirme (mastopeksi): %10