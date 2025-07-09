En Riskli Estetik Operasyonlar Listelendi: Bir Ameliyatta Komplikasyon Oranı %92’yi Buluyor

Listenin başında, göz rengi değiştirmeyi amaçlayan cerrahi işlemler yer alıyor. Estetik iris implantları, lazerle pigment silme ve keratopigmentasyon gibi yöntemler ciddi tehlikeler barındırıyor. Uzmanlar, bu operasyonların körlük, glokom ve kalıcı görme kaybı gibi kalıcı hasarlara yol açabileceğini belirtiyor.

Keratopigmentasyon işleminde, gözün saydam tabakası olan korneaya lazerle kanal açılarak renkli pigmentler yerleştiriliyor. Ancak bu uygulamanın iyileşme süresi oldukça değişken ve maliyeti ortalama 12 bin dolar civarında. Klinik oftalmoloji uzmanı Prof. Dr. Colin McKennall, bu tür estetik işlemleri “göz sağlığı açısından ciddi bir tehdit” olarak tanımlıyor.