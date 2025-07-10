Sıcaktan Bunalan İstanbullulara Meteoroloji'den Müjde: Sıcaklıklar Düşüyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey ve doğu bölgelerde yerel sağanak yağışlar beklendiğini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere Marmara’da serin hava etkili olacak. Uzmanlar, temmuz sonunda yeni bir sıcak hava dalgası uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğusu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde düşeceği ve mevsim normallerine yaklaşacağı, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi; Marmara'nın kuzeyinde ise sabah saatlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor.

Meteoroloji, “Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

'MARMARA'NIN DOĞUSUNDA YAĞIŞ VAR'

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Mühendisi Adil Tek, “Bugünden itibaren kuzeyden gelen serin bir hava var. Öncelikle Marmara'da etkisini gösterecek. İstanbul'la birlikte sıcaklık yerleri biraz daha yaz değerlerimize, mevsim normalleri değerlerimize biraz daha yaklaşmış olacak. Bu serin hava Marmara'nın doğusunda yağış var. Batı Karadeniz'de yine yağmur şeklinde yağışlar bırakacak gözüküyordu. İstanbul içinde bir hafif yağmur ihtimali gözüküyor. Bugün başlayan bu serin hava iki üç gün boyunca üzerinizde kalacak. Hızla doğuya doğru tekrar gidiyor gözüküyor” dedi.

SICAKLIKLAR YENİDEN ARTACAK

Adil Tek, ilerleyen günlerde sıcaklıkların yeniden artacağına dikkat çekerek, “Ayın 15'ine kadar bu şekilde devam eden bir hava var. Yani kuzeyde biraz daha mevsim normallerine inmiş. Güney bölgelerde yine sıcaklıkların devam ettiği bir hava var ama ayın 15'inden sonra üç dört gün boyunca bu yağışları görüyor olacağız. Ama temmuzun son periyodunda da yine bir sıcak hava dalgası uzun vadede gözüküyor." ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL RAHATLAYACAK'

İstanbul için uyarıda bulunan Tek, “Bugünden itibaren özellikle İstanbul sıcaklıklar açısından biraz daha sıcaklık düşüyor. İstanbul biraz daha rahatlamış olacak. Gece sıcaklıkları da düştüğü için. Bugün için bir hafif yağmur ihtimali de gözüküyor. Ayın 15'inden sonra burada yine sıcaklık yerleri mevsim normallerinde üç, dört gün devam edecek ama temmuz ayının son periyodunda yine yüksek sıcaklıklar bizleri bekliyor olacak” şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA