Sarıyer’de Plakasız Araç Dehşeti: 2 Yaralı

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İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Plakasız bir otomobil, önünde seyir halinde olan bir araca ve motosiklete çarptı. Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Büyükdere Caddesi'nin Beşiktaş yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, aynı yönde ilerleyen 14 DG 732 plakalı otomobil ve 34 ECM 264 plakalı motosiklete çarptı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli ve otomobildeki bir kişi yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA