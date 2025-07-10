Ege Denizi'nde Gece Yarısı Deprem

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Ege Denizi'nde gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 01.54’te kaydedildi. Depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirlendi. Yerin 11,1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Kaynak: AA